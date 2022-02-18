 

Российская актриса Старынкевич о Путине: Я не принимаю политику своего государства и не голосую за президента, который управляет страной

18.02.2022, 13:34, Новости дня
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“Я гражданка Российской Федерации, сижу напротив вас в прекрасном городе Киев, в Украине. Мне бы хотелось, чтобы я могла сидеть здесь, не думая о том, что я гражданка РФ, не испытывая за это чувство стыда. Я очень люблю свою страну, но я категорически не принимаю политику своего государства. Мне хочется жить вне этой повестки”, – сказала Старынкевич.

“Вы против политики [российского президента Владимира] Путина?” – уточнили у актрисы журналисты.

“Я не голосую за того президента, который сейчас управляет страной, в которой я родилась”, – заявила актриса.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Старынкевич родилась в 1988 году в Москве. Актриса известна по главной роли в сериале украинского режиссера Оксаны Байрак “Ничто не случается дважды”, премьера которого состоялась на украинском канале СТБ в 2018 году.

Актриса разведена. Воспитывает сына и дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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