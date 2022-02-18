 

ДТЭК в 2021 году заплатил 31,9 млрд грн налогов

18.02.2022, 13:34, Новости дня
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28 млрд грн было направлено в центральный бюджет и 3,9 млрд грн – в местные. Рост произошел за счет НДС, рентных платежей и налога на прибыль, отметили в пресс-службе. Фонд оплаты труда в прошлом году составил 16,1 млрд грн.

“Честная уплата налогов, которые являются основой наполнения государственного бюджета, – это главный показатель ответственности бизнеса и его деятельности в интересах страны. Именно благодаря налогам государство финансирует медицину, образование, выплачивает зарплаты и пенсии, строит инфраструктуру. В 2021 году группа ДТЭК заплатила в госбюджет 31,9 млрд грн налогов. Это почти 3% от всех поступлений в общий фонд государственного бюджета за прошлый год”, – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Капитальные инвестиции группы ДТЭК в 2021 году составили 23,4 млрд грн и выросли по сравнению с 2020-м на 11,4 млрд грн.

“Основные причины прироста – строительство ДТЭК ВИЭ Тилигульской ветроэлектростанции и рост капитальных инвестиций ДТЭК Сети за счет увеличения тарифных источников финансирования при переходе на RAB-тарифообразование”, – сказано в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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