“Ужас! Грудь из чашечки вываливается”, “Безвкусно и вульгарно. Для борделя”, Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
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Певица выбрала модель платья с декольтированным лифом с вырезом по центру груди, и с прозрачными вставками на торсе и ногах.
Снимки были сделаны на церемонии вручения премии “Украинская песня года”.
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“Я, конечно, понимаю, дизайнеры и все такое… Но это перебор, скучаем по нежной и женственной Тине”, – призналась подписчица zengabin.
“При всем уважении к Тине и ее творчеству, вчерашние образы безвкусны и вульгарны”, – заявила ritakrafftova.
“Для борделя”, – написал vladbrukva.
“Ужас! Грудь из чашечки вываливается. Платья явно мало, особенно верх. Ужасный наряд”, – отметила gonashiditi.
Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005-м она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Церемония вручения премии “Украинская песня года” состоялась 16 февраля во Дворце искусств “Украина” в Киеве.
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