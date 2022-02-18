Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена

Швейцария готова принять встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил официальный представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Пьер-Ален Эльчингер.

«Швейцария готова предложить свои услуги, если они полезны и желательны. Это также включает в себя выполнение функций принимающей стороны или помощь в организации дискуссий и встреч», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель ведомства не сообщил из соображений конфиденциальности, поступили ли запросы об организации встречи.

Ранее Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».