 

В Кремле объяснили высылку заместителя посла США

18.02.2022, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Высылка заместителя американского посла в РФ Барта Гормана является ответной мерой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 «Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», – передает его слова РИА «Новости».

В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.

Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Нацгвардию отправили усмирять беспорядки в американском Портленде

25.10 / Сочинские поисковики обнаружили останки шестерых солдат под Волгоградом

30.04 / Любой шантаж или давление Кремля не изменит стратегический курс Украины в НАТО – Хомчак

14.11 / BI – Трамп раздаёт государственные должности своим сторонникам— чтобы усложнить Байдену жизнь

11.07 / По программе “Доступные кредиты 5–7–9%” банки выдали 1,1 млрд грн – Шмыгаль

31.12 / Главный расследователь Bellingcat Грозев опубликовал данные о поездках вероятных отравителей Навального

21.12 / Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в III квартале 2021 года

18.01 / Представлена клавиатура DeepCool KG722 с нестираемыми надписями на кнопках

20.09 / Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан

29.06 / Мишустин поручил для трудоустройства выпускников использовать единую базу вакансий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика