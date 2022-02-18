В Кремле объяснили высылку заместителя посла США

Высылка заместителя американского посла в РФ Барта Гормана является ответной мерой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», – передает его слова РИА «Новости».

В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.

Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.