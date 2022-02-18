Я ненавижу спорт!: Проигравшая Трусова закатила публичную истерику и зареклась выходить на лед

Российские фигуристки находятся под особо пристальным

вниманием на Олимпиаде, они буквально являются надеждой всей страны. После допинг-скандала

уровень напряжения накалился до предела, нервы спортсменок не выдерживают.

Александра

Трусова поддалась панике после проигрыша в короткой программе. Фигуристка заняла

второе место, что окончательно выбило ее из колеи, ведь прокат, по мнению многих

экспертов, был практически идеальным.

В итоге Трусова не выдержала и закатила публичную истерику,

которая даже попала на видео. “У

всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду

на лед!”, – выкрикнула спортсменка.