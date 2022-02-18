Я ненавижу спорт!: Проигравшая Трусова закатила публичную истерику и зареклась выходить на лед
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Российские фигуристки находятся под особо пристальным
вниманием на Олимпиаде, они буквально являются надеждой всей страны. После допинг-скандала
уровень напряжения накалился до предела, нервы спортсменок не выдерживают.
Александра
Трусова поддалась панике после проигрыша в короткой программе. Фигуристка заняла
второе место, что окончательно выбило ее из колеи, ведь прокат, по мнению многих
экспертов, был практически идеальным.
В итоге Трусова не выдержала и закатила публичную истерику,
которая даже попала на видео. “У
всех есть золотая медаль, а у меня нет! Я ненавижу спорт! Я больше никогда не выйду
на лед!”, – выкрикнула спортсменка.
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