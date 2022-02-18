 

Верховный суд РФ приравнял отказ от дачи показаний к явке с повинной

18.02.2022, 12:51, Разное
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15 февраля 2022 года Верховный суд России утвердил приговор по делу о разглагольствовании, совершённом 18-летним подростком из Улан-Удэ.

Обвиняемый отказывался давать показания против себя, а иных доказательств следствие получить не смогло, из-за чего суды первой и апелляционной инстанции закрывали производство в связи с отсутствием состава преступления.

Верховный суд России приравнял отказ от дачи показаний к явке с повиннойВыйти из затруднительной ситуации помогла прокуратура – она последовательно обжаловала все оправдательные приговоры, в итоге Верховный суд признал подростка виновным в разглагольствовании и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Основным и единственным доказательством вины обвиняемого послужил его отказ от дачи показаний. Коллегия по уголовным делам единогласно признала отказ от дачи признательных показаний против себя «явным и серьёзным злоупотреблением конституционными правами». Отказ от свидетельствования означает, что гражданин понимает противоправность своего поведения, признаёт факт совершения правонарушения и желает воспрепятствовать установлению судом истины.

Председатель коллегии Владимир Давыдов уточнил, что хотя отказ от дачи показаний против себя теперь и приравнивается к явке с повинной, следует понимать, что первое, в отличие от второго, не является смягчающим обстоятельством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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