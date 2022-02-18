 

Вокруг Ладоги: северный маршрут, который изменит представление о путешествиях по России

18.02.2022, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В последние два года путешествовать по России мы стали чаще и интереснее. Благодаря этому мы увидели то, что, казалось бы, и так было под боком. В числе подобных красот – Ладожское озеро. Одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в последние годы стало еще гостеприимнее. Теперь озеро можно не просто объехать, а совершить вокруг него настоящее автомобильное путешествие – с захватывающими дух пейзажами, историческими достопримечательностями, спортивными приключениями, абсолютным релаксом и гастрономическими удовольствиями. 

Этот маршрут с говорящим названием “Энергия Ладоги” предлагает “Игора Тур”. Став победителем всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив “Открой свою Россию”, скоро он сможет получить статус национального. А еще за такой отдых можно получить деньги, а точнее вернуть 20% стоимости поездки: и туроператор, и отели являются участниками государственной программы по поддержке внутреннего туризма – туристический кэшбек. За нас здесь продумали все – от развлекательно-увлекательной программы до проживания в знаковых отелях региона. Остается только готовиться к неспешным переездам и новым эмоциям каждый день. 

Из Петербурга в Северное Приладожье

Маршрут вокруг крупнейшего озера Европы, ставшего свидетелем таких событий как “Дорога жизни” и “Путь из варяг в греки”, начинается в Санкт-Петербурге. Первым делом путешественники отправляются в место, которое гарантированно обеспечит wow-эффект. Автодром “Игора Драйв”, где через год пройдет Гран-при России Формулы-1, предлагает картинг, включая зимний, возможность контраварийной подготовки и другие активности. В автомузее можно познакомиться с раритетными моделями, а на десерт оставить посещение ресторана “Фаворит”. О последнем стоит сказать отдельно: блюда нордической, карельской и скандинавской кухни встретились здесь в одном меню, чтобы доставить гостям действительно уникальный гастрономический опыт. Оригинальные авторские рецепты в исполнении петербургского шефа откроют для гостей новое гастрономическое направление и удивят разнообразием блюд из сезонных фермерских продуктов. Борщ с груздями, тартар из карельской форели, моховики в сметане – где еще попробовать все это, если не здесь?

Первая остановка для заселения – отель “Точка на карте. Приозерск”. Именно здесь находятся те инстаграмные домики, украшающие страницы многих туристов. Вокруг этих домиков – нетронутый сосновый лес, песчаный берег Ладожского озера, беседки, детская площадка, зоны созерцания на воде и другие радости экологичной жизни. Обязательный пункт программы – посещение кафе, которое даст фору многим столичным ресторанам А-листа. Щучьи котлетки, ладожский судак, печень налима с пудрой из брусники… Лучше один (и не один) раз попробовать – а после зайти в Винную гостиную, оценить рислинги, розе и другие сорта от лучших российских виноделен. Наутро – отправиться в природный заказник “Гряда Вярямянселькя”, очень аутентичный и атмосферный.

Миндальная бриошь с куриным паштетом в ресторане “Фаворит”Отель “Точка на карте. Приозерск”Кафе “Точка на карте. Приозерск” – ладожский судак с птитимом и муссом из цветной капустыБез компромиссов: спорт, комфорт и гастрономические открытия

Окунуться в нордическую природу с головой можно на острове Койонсаари – с долиной мхов, скалой пяти стихий и живописным пляжем. Не уступает в красоте и знаменитый горный парк “Рускеала” с мраморным каньоном и эффектными отвесными скалами. Для тех, кто хочет не только лицезреть красоты, но и зарядиться адреналином, работает центр активного отдыха “Терра Нордика”. Поездка на квадроцикле летом или на снегоходе зимой – прекрасная возможность рассмотреть Карелию с новых, зачастую не туристических, ракурсов. 

Остановка на этом отрезке маршрута может стать даже увлекательнее, чем сами развлечения. Парк-отель “Дача Винтера” – место особенное. Названный в честь хирурга и  общественного деятеля Густава Винтера, который внес весомый вклад в развитие Северного Приладожья, парк-отель располагает таунхаусами, коттеджами и отелем, современным банным комплексом и панорамным рестораном “Густав Винтер”. Здесь можно попробовать современную карельскую кухню – и влюбиться в нее раз и навсегда. Лосятина со сливочной перловкой соседствует с жаркое из куриных потрошков, пулоты из фазана – с ухой “Лохикейтто”, ленивые вареники с мясом кабана – с ладожским судаком с корнеплодами. Если представители гида Мишлен окажутся в этих краях, уверены, им будет что сказать о ресторане в новом рейтинге. 

Парк-отель “Дача Винтера”Тур на снегоходах, центр активного отдыха “Терра Нордика”Ресторан “Густав Винтер”Путешествие в историю и отдых с видом на Ладогу

Путешествие приготовит новые природные и исторические открытия. Среди них – залив Кирьявалахти, вода в котором светится в солнечную погоду, водопад Белые Мосты на реке Кулисмайоки, а также этнодеревня “Кинерма”, которая уже больше 500 лет сохранившая свою аутентичность, бережет обычаи и традиционный уклад жизни карелов. Ее хранительница – Надежда Калмыкова – угостит калитками и даже научит их готовить по собственному рецепту.

Открытием станет и место остановки – отель “Точка на карте. Видлица”. С одной стороны он окружен сосновым лесом, с другой – протяженным песчаным пляжем на берегу Ладожского озера. Каждый номер здесь – отдельный домик, “встроенный” в ландшафт, что поддерживает общую концепцию бережного отношения к экосистеме Карелии и позволяет гостям почувствовать максимальный комфорт уединенного отдыха у самого берега Ладоги, в окружении природы – то, чего так не хватает городскому жителю.

Отель “Точка на карте. Видлица”Кинерма

Посещение Олонецкого национального музея карелов-ливвиков и Ладожской орнитологической станции – с этого начнется новый день маршрута “Энергия Ладоги”. К этому времени напитаться энергией получится основательно, а чтобы удовлетворить и запрос на духовность, спустя день будет организована поездка в Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. 

Остановку в это время вы сделаете в абсолютно новом отеле “Точка на карте. Лодейное Поле”. Его архитектура вдохновлена скандинавским минимализмом, а меню ресторана составлено с акцентом на локальные специалитеты: рыбу, дичь, северные ягоды и лесные грибы. Из панорамных окон отеля открывается вид на реку Свирь. Вокруг – хвойный лес, свежий воздух и полное умиротворение.

“Точка на карте. Лодейное Поле”Ресторан “Точка на карте. Лодейное Поле”Вид на реку Свирь, “Точка на карте. Лодейное Поле”

Возвращаясь в Петербург по маршруту “Энергия Ладоги”, путешественники увидят место, где зарождалась Русь – крепость Старая Ладога, а также “приладожскую Венецию” – город Шлиссельбург, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замкнув кольцо и вернувшись в Санкт-Петербург, путешественники отправятся прямиком в мир творчества, креатива и экспрессии – шоу-пространство “Ленинград Центр”. Не обойдется и без гастрономических открытий: в ресторане “Блок” будет ждать дегустация стейков и, конечно, игристое – отличная возможность поднять бокал за Ладогу и пожелать увидеть ее вновь.

Старая Ладога“Точка на карте. Лодейное Поле”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Биполярное сияние

02.09 / Церемония подъёма флага в школах будет проводиться отдельно для каждой смены

02.12 / Саратову вернут историческое название «Дохлорыбовск»

15.03 / У министра культуры Крыма обнаружили в собственности сеть прачечных

24.10 / Не вылечим, так помучаем: 7 необычных древних медицинских методов

30.10 / Ученые: коронавирус продолжает разрушать организм даже после выздоровления

19.12 / Мнение: Вымерзающая без атома Европа, отказ ЕС от долгосрочных контрактов и равный ущерб от санкций

09.09 / «Доктор, как хорошо, что вы появились»

08.12 / В Нижнем Новгороде блогер разгромил магазин ради видео

09.06 / Будет видно из космоса: активисты РДШ высадили 3000 берез в виде слова “Россия”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика