Вокруг Ладоги: северный маршрут, который изменит представление о путешествиях по России

В последние два года путешествовать по России мы стали чаще и интереснее. Благодаря этому мы увидели то, что, казалось бы, и так было под боком. В числе подобных красот – Ладожское озеро. Одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в последние годы стало еще гостеприимнее. Теперь озеро можно не просто объехать, а совершить вокруг него настоящее автомобильное путешествие – с захватывающими дух пейзажами, историческими достопримечательностями, спортивными приключениями, абсолютным релаксом и гастрономическими удовольствиями.

Этот маршрут с говорящим названием “Энергия Ладоги” предлагает “Игора Тур”. Став победителем всероссийского проекта Агентства стратегических инициатив “Открой свою Россию”, скоро он сможет получить статус национального. А еще за такой отдых можно получить деньги, а точнее вернуть 20% стоимости поездки: и туроператор, и отели являются участниками государственной программы по поддержке внутреннего туризма – туристический кэшбек. За нас здесь продумали все – от развлекательно-увлекательной программы до проживания в знаковых отелях региона. Остается только готовиться к неспешным переездам и новым эмоциям каждый день.

Из Петербурга в Северное Приладожье

Маршрут вокруг крупнейшего озера Европы, ставшего свидетелем таких событий как “Дорога жизни” и “Путь из варяг в греки”, начинается в Санкт-Петербурге. Первым делом путешественники отправляются в место, которое гарантированно обеспечит wow-эффект. Автодром “Игора Драйв”, где через год пройдет Гран-при России Формулы-1, предлагает картинг, включая зимний, возможность контраварийной подготовки и другие активности. В автомузее можно познакомиться с раритетными моделями, а на десерт оставить посещение ресторана “Фаворит”. О последнем стоит сказать отдельно: блюда нордической, карельской и скандинавской кухни встретились здесь в одном меню, чтобы доставить гостям действительно уникальный гастрономический опыт. Оригинальные авторские рецепты в исполнении петербургского шефа откроют для гостей новое гастрономическое направление и удивят разнообразием блюд из сезонных фермерских продуктов. Борщ с груздями, тартар из карельской форели, моховики в сметане – где еще попробовать все это, если не здесь?

Первая остановка для заселения – отель “Точка на карте. Приозерск”. Именно здесь находятся те инстаграмные домики, украшающие страницы многих туристов. Вокруг этих домиков – нетронутый сосновый лес, песчаный берег Ладожского озера, беседки, детская площадка, зоны созерцания на воде и другие радости экологичной жизни. Обязательный пункт программы – посещение кафе, которое даст фору многим столичным ресторанам А-листа. Щучьи котлетки, ладожский судак, печень налима с пудрой из брусники… Лучше один (и не один) раз попробовать – а после зайти в Винную гостиную, оценить рислинги, розе и другие сорта от лучших российских виноделен. Наутро – отправиться в природный заказник “Гряда Вярямянселькя”, очень аутентичный и атмосферный.

Миндальная бриошь с куриным паштетом в ресторане “Фаворит” Отель “Точка на карте. Приозерск” Кафе “Точка на карте. Приозерск” – ладожский судак с птитимом и муссом из цветной капустыБез компромиссов: спорт, комфорт и гастрономические открытия

Окунуться в нордическую природу с головой можно на острове Койонсаари – с долиной мхов, скалой пяти стихий и живописным пляжем. Не уступает в красоте и знаменитый горный парк “Рускеала” с мраморным каньоном и эффектными отвесными скалами. Для тех, кто хочет не только лицезреть красоты, но и зарядиться адреналином, работает центр активного отдыха “Терра Нордика”. Поездка на квадроцикле летом или на снегоходе зимой – прекрасная возможность рассмотреть Карелию с новых, зачастую не туристических, ракурсов.

Остановка на этом отрезке маршрута может стать даже увлекательнее, чем сами развлечения. Парк-отель “Дача Винтера” – место особенное. Названный в честь хирурга и общественного деятеля Густава Винтера, который внес весомый вклад в развитие Северного Приладожья, парк-отель располагает таунхаусами, коттеджами и отелем, современным банным комплексом и панорамным рестораном “Густав Винтер”. Здесь можно попробовать современную карельскую кухню – и влюбиться в нее раз и навсегда. Лосятина со сливочной перловкой соседствует с жаркое из куриных потрошков, пулоты из фазана – с ухой “Лохикейтто”, ленивые вареники с мясом кабана – с ладожским судаком с корнеплодами. Если представители гида Мишлен окажутся в этих краях, уверены, им будет что сказать о ресторане в новом рейтинге.

Парк-отель “Дача Винтера” Тур на снегоходах, центр активного отдыха “Терра Нордика” Ресторан “Густав Винтер”Путешествие в историю и отдых с видом на Ладогу

Путешествие приготовит новые природные и исторические открытия. Среди них – залив Кирьявалахти, вода в котором светится в солнечную погоду, водопад Белые Мосты на реке Кулисмайоки, а также этнодеревня “Кинерма”, которая уже больше 500 лет сохранившая свою аутентичность, бережет обычаи и традиционный уклад жизни карелов. Ее хранительница – Надежда Калмыкова – угостит калитками и даже научит их готовить по собственному рецепту.

Открытием станет и место остановки – отель “Точка на карте. Видлица”. С одной стороны он окружен сосновым лесом, с другой – протяженным песчаным пляжем на берегу Ладожского озера. Каждый номер здесь – отдельный домик, “встроенный” в ландшафт, что поддерживает общую концепцию бережного отношения к экосистеме Карелии и позволяет гостям почувствовать максимальный комфорт уединенного отдыха у самого берега Ладоги, в окружении природы – то, чего так не хватает городскому жителю.

Отель “Точка на карте. Видлица” Кинерма

Посещение Олонецкого национального музея карелов-ливвиков и Ладожской орнитологической станции – с этого начнется новый день маршрута “Энергия Ладоги”. К этому времени напитаться энергией получится основательно, а чтобы удовлетворить и запрос на духовность, спустя день будет организована поездка в Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.

Остановку в это время вы сделаете в абсолютно новом отеле “Точка на карте. Лодейное Поле”. Его архитектура вдохновлена скандинавским минимализмом, а меню ресторана составлено с акцентом на локальные специалитеты: рыбу, дичь, северные ягоды и лесные грибы. Из панорамных окон отеля открывается вид на реку Свирь. Вокруг – хвойный лес, свежий воздух и полное умиротворение.

“Точка на карте. Лодейное Поле” Ресторан “Точка на карте. Лодейное Поле” Вид на реку Свирь, “Точка на карте. Лодейное Поле”

Возвращаясь в Петербург по маршруту “Энергия Ладоги”, путешественники увидят место, где зарождалась Русь – крепость Старая Ладога, а также “приладожскую Венецию” – город Шлиссельбург, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замкнув кольцо и вернувшись в Санкт-Петербург, путешественники отправятся прямиком в мир творчества, креатива и экспрессии – шоу-пространство “Ленинград Центр”. Не обойдется и без гастрономических открытий: в ресторане “Блок” будет ждать дегустация стейков и, конечно, игристое – отличная возможность поднять бокал за Ладогу и пожелать увидеть ее вновь.

Старая Ладога “Точка на карте. Лодейное Поле”