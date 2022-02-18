Украина ожидает первый транш макрофинансовой помощи ЕС в €600 млн этой весной – министр финансов

“Первый транш такой помощи будет составлять €600 млн и является безусловным. Мы надеемся получить эти средства в конце марта–начале апреля этого года. Второй транш Украина получит после утверждения сторонами краткосрочных мер относительно введения структурных реформ, над которыми сейчас совместно работают команды Еврокомиссии и Министерства финансов”, – сказал министр.

Выделение макрофинансовой помощи от Евросоюза с целью поддержать Украину в условиях российской агрессии Марченко назвал “беспрецедентно быстрым”.

“Минфин также ведет переговоры с правительством Японии относительно формирования механизма привлечения японского агентства международного сотрудничества JICA к новой “зеленой” программе со Всемирным банком по займу политики развития, так называемому green DPL”, – добавил Сергей Марченко.

Он пояснил, что обсуждается возможность привлечения от $500 млн от ВБ и до $300 млн от японского правительства.

Кроме того, США предоставят Украине гарантию для выпуска еврооблигаций на $1 млрд, Канада решила увеличить помощь до $400 млн, Франция предоставит Украине €200 млн кредита и финансовые гарантии на €1 млрд, о готовности помочь заявили и другие страны, напомнил Марченко.

Контекст:

Украина в 2014–2021 годах получила от ЕС €5,01 млрд кредитной помощи в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи, сообщал Минфин.

Киев рассчитывал договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года, сообщала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме €1,2 млрд. 1 февраля это решение утвердила Еврокомиссия, а 17 февраля поддержал Европарламент.

По решению Европарламента, первый транш – половина кредита – будет выплачен немедленно при условии, что Украина продемонстрирует прогресс в реализации макроэкономической программы, разработанной Международным валютным фондом. Выплата второго транша будет связана с “постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и мер политики, согласованных в меморандуме о взаимопонимании”.

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