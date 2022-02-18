Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой

Вице-премьер РоссииДмитрий Чернышенко разочарован словами президент Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который на пресс-конференции сообщил о холодном отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех», – передает ТАСС слова Чернышенко.

Как сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Горшков, Баха относительно холодного отношения к Камиле Валиевой со стороны тренеров группы Этери Тутберидзе вызывают крайнее недоумение.

«Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение, – сказал Горшков. – Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину. Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, – и ее окружение, и вся наша команда – делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе».

Ранее в пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.