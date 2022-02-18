 

Российские морпехи уничтожили условных «боевиков» на учениях «Союзная решимость»

18.02.2022, 12:40, Новости дня
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Российские подразделения морской пехоты уничтожили условное бандформирование с помощью гранатометов «Пламя» на учениях «Союзная решимость – 2022» в Белоруссии, сообщили в Минобороны России.

«В ходе учебного боя гранатометчики в составе групп огневой поддержки морской пехоты уничтожили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ), осуществившее попытку прорыва с фланга мотострелковых и инженерных подразделений. Стрельба производилась из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», стоящих на вооружении морских пехотинцев», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Там добавили, что учения морпехов прошли на полигоне Обуз-Лесновский во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями.

«Всего в рамках боевых стрельб гранатометчики успешно решили более 30 огневых задач со сменой огневых позиций», – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее российские морпехи на учениях «Союзная решимость-2022» отработали уничтожение «боевиков».



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