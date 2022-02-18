 

В ЛДПР сообщили об улучшении состояния Жириновского

18.02.2022, 12:40, Новости дня
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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, улучшилось, сообщил замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов.

Члены партии выражают благодарность врачам и всем неравнодушным гражданам, которые присылали теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления в адрес лидера партии, передает РИА «Новости». 

«Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему ещё требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя», – сообщил Нилов.

Напомним, Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». Специалисты отметили, что при поражении легких на 50-70 %, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.

Ранее президент Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления.



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