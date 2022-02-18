Горе Валиевой

Олимпийская чемпионка в командном турнире проиграла личные соревнования. Но винить весь мир проще всего.





Камила Валиева после выступления. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Камила Валиева без слов покинула микст-зону после выступления в произвольной программе. Сказать журналистам ей было нечего. Впрочем, на месте людей с микрофонами и диктофонами я бы в четверг вечером ничего у 15-летней школьницы и не спрашивал бы.

Мне ее безумно жалко. Честно. Но согласиться с тем, что она проиграла из-за травли, устроенной МОК и прочими нехорошими чиновниками из WADA, простите, не могу. Давление на нее, главного фаворита, и без всей этой триметазидиновой истории было огромным. А фаворит, напомню, на олимпийскую вершину взбирается не всегда. В фигурном катании так и вообще редко. Подобный трюк не удался ни Мишель Кван в Нагано-98, ни Ирине Слуцкой в Солт-Лейк-Сити-2002, ни Саше Коэн в Турине-2006, ни кореянке Ким Ю На в Сочи-2014, ни Евгении Медведевой в Пхенчхане-2018.

Игры — это сложнейший турнир. С особой энергетикой и философией. Здесь не дают, как иногда случается на чемпионатах мира, медаль за выслугу лет. Раз в четыре года в определенный день и час ты должен выйти и махнуть крылом всем на зависть. Причем в фигурном катании у тебя есть две попытки. Вернее, у тебя есть два задания, которые тебе нужно решить во что бы то ни стало.

С первым ребусом Камила Валиева во вторник справилась на 5 с минусом. Она уверенно (пусть и с помаркой) презентовала короткую программу, вызвав восхищение тех, кто поддерживал ее. А такие люди были, к слову, и в Америке, и в Голландии, и в Великобритании. Даже среди журналистов. В РФ и вовсе многие комментаторы в порыве радости показывали дулю вражинам из МОК, обвинившим воздушную спортсменку в употреблении допинга. Камила, повторюсь, все это негативное давление 15 февраля выдержала. В противном случае занавес обрушился бы еще во время короткого спектакля. Кто-то скажет: но так бомба же, заложенная под Камилу, была замедленного действия. Но Олимпиада опять-таки сама по себе бомба.

Разбирательства по поводу того, как триметазидин попал в организм Валиевой (с «помощью» дедушки или врача), будут длиться еще долго. И вся эта катавасия продолжит бить по тонким нервам спортсменки. Но так или иначе — она попалась. И кого тут надо винить — вопрос риторический.

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И еще один момент. Валиева, согласитесь, не являлась единственной фавориткой от России. Это я к тому, что выбивать почву из-под ног допинговым мечом нужно было еще у двух наших фигуристок. Или злой Международный (или американский?) олимпийский комитет думал, что шлагбаум перед Валиевой зажжет зеленый свет Алисе Лью или Карен Чен? Да не смешите меня. Никакого заговора не было.

Просто фигурное катание — скользкий вид спорта. Как бы банально это ни звучало.

Кстати, два года назад все были уверены, что олимпийской чемпионкой в Пекине-2022 станет Александра Трусова, которая своими четверными прыжками просто расстреливала всех соперниц. А год назад многие специалисты думали, что «Русская ракета» не попадет на Игры после пустого сезона в школе Евгения Плющенко. Но она вернулась к Этери Тутберидзе и 17 февраля приземлила пять четверных прыжков, войдя тем самым в историю. И взяла серебро. Хотя на пьедестале и рыдала от горя, считая подобный результат громадной несправедливостью.

А в золоте оказалась Анна Щербакова, которую последние три месяца критиковали и ругали все кому не лень. За что? За то, что она, будучи не в оптимальной форме, отобрала путевку на Олимпиаду у Елизаветы Туктамышевой.

Самая преданная ученица Этери Тутберидзе выдала в четверг прокат-шедевр, и судьи поставили ее выше космической Трусовой.

Так вот Саша и Анна в нужный момент, несмотря на все видимые и невидимые проблемы, собрались и зажгли на всю катушку. А замечательная и уникальная Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, с «пилюльным» давлением в час-икс не справилась. Трагедия? Безусловно. Но все было в ее руках. И винить нужно только саму себя.

Это Олимпиада. Это большой и суровый профессиональный спорт.

Андрей Успенский, корреспондент

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