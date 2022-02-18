Романтические рюши, колор-блок, монохромные композиции и другие женственные тренды весенней моды

Весна уже практически началась, и, даже несмотря на морозы и снега, которые не везде еще растаяли, мы уже просто жаждем облачиться в нечто новое, свежее и привлекательное. К наступающему сезону весны 2022-го дизайнеры всего мира подготовились основательно. Тренды определяют то, как будут одеваться женщины в ближайшее время. Что же, мы предлагаем не медлить и детально изучить все то, что уже вошло в моду и стало хитом нового сезона.

Абсолютная романтика

Романтичные мотивы включают в свои модные коллекции дизайнеры практически каждую весну, но именно в 2022 году эта тенденция достигает своего апогея. Платья с рюшами, цветочные принты, оборки, женственные силуэты – теперь все это перестало быть символом деревенской барышни. Грамотно подобранный фасон платья в сочетании с подходящим вам цветочным принтом сделает вас настоящей модницей. Силуэт может быть любой – свободный, полуоблегающий или даже пышный. То же самое касается и длины, так как в тренде будет и мини, и миди.

Яркая палитра

Весна обещает быть броской, поэтому не стесняйтесь и пополняйте свой гардероб сочными цветами. Стилисты советуют выбирать не только акцентные вещи в подобной палитре. Весьма актуально будет на грядущую весну прикупить очень яркое пальто, сумку, а может быть, даже и ботинки.

Конечно же, разбавлять привычную нейтральную базу выборочными акцентными вещами также можно. Это могут быть брюки, комбинезон, блуза или легкий свитер.

Актуальны также вещи в стиле колор-блок, сочетающие контрастные цветовые оттенки.

Монохром

Монохром – самый главный тренд этой весны. Образы в одном цвете не новость для мира моды. В этом сезоне актуальным будет самый естественный и универсальный бежевый цвет. За последние годы он пережил несколько взлетов и падений. Как ни странно, это не сделало его неактуальным, и в новом сезоне он снова поднялся на пик популярности, наряду с эклектикой, яркими красками и нестандартными фасонами. Дизайнеры сошлись на том, что бежевое пальто – самый универсальный и нужный тренд, и актуален он не только для осени, но и для весны. Аналогично в этом же оттенке нужно выбирать себе водолазки, блузы, костюмы, брюки или юбки, жакеты. Кстати, именно подобные нейтральные, базовые вещи являются отличным фоном для ярких и нестандартных аксессуаров – истина давнишняя, но до сих пор актуальная.

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Спортивные вещи в повседневной жизни

Одежда для занятий спортом давно пропагандируется как нечто универсальное на каждый день, причем подобные тенденции в народные массы несут не дизайнеры, а в первую очередь звезды. Долгие годы ношение спортивного костюма вместо строгой одежды в офис, вместо романтичного сарафана на свидание было вопросом спорным. Поэтому в 2022 году было принято решение органично вписать подобного рода одежду в повседневные образы. Так стали популярными шорты-велосипедки, которые смело можно сочетать с удлиненными жакетами, свитшоты, гармонирующие с брюками и даже юбками, и кроп-топы для занятий йогой. Их можно надевать под костюмы или носить с джинсами. Что интересно, в моду начинают входить и спортивные головные уборы. Преимущественно стандартные кепки будут отлично сочетаться с костюмами и платьями.

Пастельные тона

Любовь к этой палитре у общественности возникла также достаточно давно, позже немного угасла, и в 2022 году стилисты решили возобновить данный тренд. Если яркие цвета – это для вас слишком, а беж – достаточно скучно, то пастель станет отличной золотой серединой. В этой замечательной палитре вы можете выбрать себе костюм, пальто, блузу или платье. На фоне пастели отлично и модно будут смотреться ретро-узоры и народные орнаменты. Также, что важно, подобные цвета будут великолепно поддерживать как винтажные фасоны платьев, которые ныне актуальны, так и современные.