 

Рэпер Моргенштерн выехал из России в ОАЭ на длительный срок из-за обвинений

18.02.2022, 12:24, Разное
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Знаменитый рэпер Моргенштерн выехал из РФ в Дубай, не выдержав громких обвинений по делу о торговле наркотиками. Обвинения зачитаны главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.
Певец долго не давал интервью, ситуация также не комментировалась пиар отделом артиста. Спустя несколько месяцев после новогодних праздников, Моргенштерн решил внести ясность в накопившиеся вопросы журналистов и поклонников.

Несмотря на все обвинения, артист чувствует себя замечательно, ведет привычный стиль жизни, дает концерты, выступает на корпоративах и даже не скрыл, что его гонорар составил 2 миллиона долларов за выход двух сольных альбомов.

Бизнес в Москве, который вела супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина, продолжает работать. Напомним, что это салон красоты и ресторан KAIF. А дом и машину в Российской Федерации певец планирует продать, этой новостью он подытожил интервью для Нового радио. Поклонники сделали вывод, что не увидят артиста в РФ еще очень долгое время.

Источник: bimru.ru



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