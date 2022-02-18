В оренбургских заповедниках настороженная косуля попала на видео

В Айтуарской степи фотоловушка зафиксировала косулю. Настороженный зверь разведал обстановку, после чего скрылся.

Стоит отметить, что косули являются животными, которые не уходят в спячку в зимний период. Дело в том, что из-за толстого и пушистого меха им не страшны морозы. Косули питаются в основном сухой травой и необлетевшими листьями.

Также любопытно, что у этих зверей под хвостом находится белое пятно, которое выполняет важную функцию. Оно помогает животным сохранять в поле зрения сородичей.

Примечательно, что зимой мех косули меняет цвет с рыжего на серый. Это зависит от места их обитания – популяции, живущие в теплых краях, на зиму не линяют. Косуль часто называют дикими козами, что не соответствует действительности. Они относятся к оленям, а не к козам.