 

В оренбургских заповедниках настороженная косуля попала на видео

18.02.2022, 12:08, Разное
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В Айтуарской степи фотоловушка зафиксировала косулю. Настороженный зверь разведал обстановку, после чего скрылся.

Стоит отметить, что косули являются животными, которые не уходят в спячку в зимний период. Дело в том, что из-за толстого и пушистого меха им не страшны морозы. Косули питаются в основном сухой травой и необлетевшими листьями.

Также любопытно, что у этих зверей под хвостом находится белое пятно, которое выполняет важную функцию. Оно помогает животным сохранять в поле зрения сородичей.

Примечательно, что зимой мех косули меняет цвет с рыжего на серый. Это зависит от места их обитания – популяции, живущие в теплых краях, на зиму не линяют. Косуль часто называют дикими козами, что не соответствует действительности. Они относятся к оленям, а не к козам.



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