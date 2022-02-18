Каблуки и мини: муж Вивьен Вествуд снялся в рекламной кампании ее бренда

Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер в этом году отметят 30 лет брака. Одна из самых крепких, ярких и эпатажных пар в модной индустрии продолжает удивлять. Так, 55-летний Андреас принял участие в съемках промо для новой коллекции бренда Vivienne Westwood. Для этого он отправился в Неаполь, надел леопардовое мини, золотые серьги и в блестящих сапогах на каблуках пробежался по лестнице в старом городе.

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Публикация от Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

Это не первая и, вероятно, не последняя работа Андреаса для бренда, тем более что почти сразу как только австриец женился на британском дизайнере, он стал работать в Вивьен над развитием бренда. Вествуд давно оценила преданность мужа и даже переименовала основную линию бренда Gold Label в Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.

Напомним, что Вивьен и Андреас познакомились в конце 1980-х в Университете прикладных искусств Вены. Вествуд преподавала, а Кронталер учился.

Она была моим профессором. Я отчетливо помню, как она вошла в класс в первый раз. На ней был надет комбинезон с ремнем на бедрах, а на ногах – деревянные башмаки, которые постукивали при каждом ее шаге. В руках она держала лупу. Я был покорен, – рассказывал позже Андреас в интервью.

Через четыре года после знакомства и начала романа, в 1992 году Вивьен Вествуд и Андреас Кронталер поженились.