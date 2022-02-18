Инфекционист Федорова рассказала, какие продукты помогают в борьбе с коронавирусом

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18.02.2022, 12:03, Новости дня
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“Яйца содержат железо, магний, калий, кальций, а также цинк, и они не теряют своих полезных свойств даже во время термической обработки. Благодаря своему составу яйца увеличивают выработку лимфоцитов, угнетают размножение вирусов, сокращают продолжительность инфекции, обладают противовоспалительными свойствами”, – отметила Федорова.

По ее словам, в период вспышки коронавируса важно ввести в рацион жирную рыбу, не обязательно дорогую, можно и обычную сельдь.

“Морская рыба в своем составе имеет омегу-3, которая обеспечивает строительные блоки для противовоспалительных гормонов – эйкозаноидов, а они благотворно влияют на иммунную систему”, – объяснила врач.

Инфекционист советует добавлять в пищу специю куркуму, которая является естественным антибиотиком, а также употреблять сыры, крольчатину и индюшатину, которые помогут нормализовать сон после заболевания коронавирусом.

ВИДЕОВидео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

В Центре общественного здоровья Минздрава сообщали 27 января, что в Украине 6,2% всех инфицированных коронавирусом составляют дети.

Ляшко говорил 7 февраля, что в ближайшие две недели число новых случаев COVID-19 в Украине может вырасти до 60 тыс. за сутки.

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 – на неделю раньше, чем показывали прогнозы. Но за 17 февраля выявили 34 938 заболевших, это число заболевших растет уже четвертый день подряд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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