“Нужно раздеться полностью”, “Леся Кардашян”. Никитюк снялась в ультрамини
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Никитюк позировала в ультракоротком голубом платье и черных босоножках на каблуках.
“Таиланд 2022. Ну а теперь к работке!” – написала она.
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“Леся Кардашян”, – прокомментировала подписчица n.a.t.a.l.i.p.
“О, Леся! Теряю голову и постоянно хочу видеть тебя голо…” – написал kostia0877.
“Лесюне нужно раздеться полностью”, – заявил sibilev12
Контекст:
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Le Маршрутка”, “Кто против блондинок?”, “Кто сверху?”.
8 февраля Никитюк сообщила, что отдыхает в Пхукете (Таиланд).
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