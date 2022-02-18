Определился первый финалист олимпийского турнира по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:0 в полуфинальной встрече на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Подопечные Юкки Ялонена вышли в финал олимпийского хоккейного турнира. Финская команда сделала это во второй раз в истории. Впервые в матче за золотые медали Финляндия сыграла на Олимпиаде 2006 года в Турине (Италия), уступив команде Швеции со счетом 2:3, передает «Чемпионат». Также финны завоевали серебро на Олимпиаде-1988 в Калгари (Канада), однако тогда турнир проходил без плей-офф, с двумя групповыми раундами.

В финальном матче 2022 года Финляндия сыграет с победителем пары РФ и Швеции. Второй полуфинал Олимпиады состоится сегодня, 18 февраля, начало – в 16.10 мск.

Ранее сборная РФ по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.