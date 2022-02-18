Россия распространила в Совбезе ООН материалы о преступлениях украинских ВС

Постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе материалы Следственного комитета и RT о преступлениях военнослужащих ВС Украины с применением запрещенных методов войны.

«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств – членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», – передает слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина РИА «Новости».

Ранее ЛНР и ДНР сообщили об эскалации ситуации в Донбассе со стороны ВСУ.

Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что «украинские военные усиливают обстрелы Донбасса, атаки идут вторые сутки, и сегодня, судя по всему, продолжатся».

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной республики, в том числе – район Зеленая Роща в пригороде Луганска, а также населенные пункты Молочный и Веселенькое.