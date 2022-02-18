Всемирное антидопинговое агентство ведет расследование в адрес тренера Валиевой

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18.02.2022, 11:40, Разное
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Всемирное расследование ведет антидопинговое агентство в отношении тренера фигуристки Камиллы Валиевой. В декабре 2021 года по результатам анализов стало известно о наличии в крови спортсменки запрещенных веществ.
Допинг-проба была обнаружена во время Олимпиады. Фигуристка моментально была снята с соревнований до выяснения результатов. Выступление Валиевой и занятое четвертое место в личном турнире стали недействительными. Тренер Этери Тутберидзе не комментирует ситуацию, ссылаясь на отсутствие всех подтвержденных документов и окончательных выводов.

После проката программы было замечено, как Тутберидзе поддерживала подопечную, анализировала ошибки проката и старалась выяснить, почему фигуристка так рано сдалась после первой же ошибки. Во время исполнения программы было допущено много неточностей и грубых ошибок. Итог, четвертое занятое место в общем зачете, и пятое, в произвольной программе.

Спортсменка отстранена от тренировок и участия в Олимпиаде на период, пока Всемирное антидопинговое агентство не снимет строгие меры с тренера Этери Тутберидзе.

Источник: sportrbc.ru



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