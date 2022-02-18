Семейную пару серебряных фазанов сняли на видео в воронежском зоопарке

Как рассказали работники зоопарка имени Попова, в одном из вольеров у них проживает целая семейная чета серебристых фазанов. “Семейные отношения характеризуются гармонией и спокойствием”, – добавили в зоопарке.

При этом характеры у птичек далеко не одинаковые. Глава семейства ведет себя куда активнее. Он любит не только разгуливать по территории своего вольера, но и активно общаться с другими птицами и даже посетителями.

На видео, снятом в зоопарке, можно наглядно увидеть разницу между самцами и самками серебристых фазанов. Девочек отличает однотонный окрас оливкового или коричневого цвета, тогда как мальчики хвастаются серыми и белыми перьями с серебристым отливом. Н а посмотреть на роскошные брачные танцы в исполнении этих красавцем можно будет ранней весной.