 

Семейную пару серебряных фазанов сняли на видео в воронежском зоопарке

18.02.2022, 11:24, Разное
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Как рассказали работники зоопарка имени Попова, в одном из вольеров у них проживает целая семейная чета серебристых фазанов. “Семейные отношения характеризуются гармонией и спокойствием”, – добавили в зоопарке.

При этом характеры у птичек далеко не одинаковые. Глава семейства ведет себя куда активнее. Он любит не только разгуливать по территории своего вольера, но и активно общаться с другими птицами и даже посетителями.

На видео, снятом в зоопарке, можно наглядно увидеть разницу между самцами и самками серебристых фазанов. Девочек отличает однотонный окрас оливкового или коричневого цвета, тогда как мальчики хвастаются серыми и белыми перьями с серебристым отливом. Н а посмотреть на роскошные брачные танцы в исполнении этих красавцем можно будет ранней весной.



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