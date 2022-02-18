 

Юлия Хлынина, Иван Макаревич, Ирина Безрукова и другие на кинопремьере в Москве

18.02.2022, 11:20, Разное
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Вчера, 17 февраля, в кинотеатре “Художественный” режиссер Нинья Тюберг и актриса София Каппель представили картину “Удовольствие”. 

Первыми зрителями дебютной работы в полном метре Ниньи Тюерг стали Юлия Хлынина, Стас Круглицкий, Ирина Безрукова, Мария Шумакова, Софья Лебедева, Рената Пиотровски, Дарья Руденок, Михаил Тройник, Алексей Жидковский, Иван Макаревич и другие. 

Это мой первый полнометражный фильм, над которым я работала 6 лет. Фильм основан на исследованиях, сделанных мною в Лос-Анджелесе, и все актеры, кроме Софии, заняты в индустрии фильмов для взрослых. Я знала, что в главной роли должен быть кто-то особенный, и я искала этого человека на протяжении двух лет. Я очень благодарна Софии и очень рада, что именно она стала главной героиней. Этот фильм не только о порно-индустрии, этот фильм обо всех нас и о том, каково это — быть женщиной в патриархальном обществе, — сказала Нинья Тюберг на премьере.

“Удовольствие” рассказывает историю шведки, актрисы кино для взрослых. 19-летняя Белла Черри в исполнении Софии Каппель приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать суперзвездой порноиндустрии. “Это честное и смелое кино о женщинах в кадре и мужчинах за камерой, власти и риске в серой зоне фильмов категории 18+” – говорится в анонсе картины. При этом фильм поднимает актуальные вопросы о личных границах, насилии и правах женщин.

Фильм “Удовольствие” выходит в широкий прокат 23 февраля, а уже в марте будет доступен на видеосервисе Wink.

Нинья Тюберг и София КаппельЮлия Хлынина и Анар ХалиловИван МакаревичРената ПиотровскиСтас КруглицкийИрина БезруковаМария ШумаковаМихаил ТройникСофья ЛебедеваГладстон МахибАлексей ЖидковскийДарья РуденокИрина Шульженко, Стас Тыркин и Галарина Долговых (“Художественный”)



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