“Друзья познаются в беде”. Спикер польского Сената выступил в Раде на украинском

“Простите, если делаю ошибки, но из уважения к вам попробую говорить на украинском”, – сказал он. Народные депутаты приветствовали эти слова вставанием и аплодисментами.

Политик отметил, что у него нет украинских корней, вся его семья родом из Западной Польши. Сам он живет в Щечине, где после войны поселилось много украинцев.

“С ними вместе на протяжении нескольких поколений мы построили уникальный город, наполненный духом свободы, приязни и толерантности, несмотря на то, а может, благодаря тому, что мы не боялись искать истину, зная как про славные, так и про темные страницы нашей истории”, – сказал спикер.

Он подчеркнул, что у него много друзей родом из Украины.

“Но даже если бы их не было, если бы у меня не было никаких связей с Украиной, я бы все равно, будучи поляком, приехал бы сюда без колебаний, руководствуясь моральной обязанностью поддержать друзей. Есть такое выражение: “Друзья познаются в беде”. Поэтому мы прибыли сюда такой широкой делегацией”, – сказал он.

https://www.facebook.com/profTomaszGrodzki/posts/502197047933716

Гродский отметил, что в делегацию вошли представители разных политических сил, которые в Польше часто ведут между собой острые споры, но в проявлении поддержки и солидарности с украинским народом “полностью едины”.

“Мы прекрасно знаем, что означает порабощение народа и советское ярмо, от которого мы избавились 30 лет назад. Мы понимаем, как мало какой народ, что означает быть лишенным суверенитета, и даже – в темнейшие годы нашей истории – всей территории, разделенной захватчиками”, – сказал Гродский.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Он пообещал украинцам от своего имени, имени делегации и всего польского народа, что Польша сделает все возможное, чтобы никто не отважился нарушать суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самоопределение.

“Вы можете рассчитывать на нас как на проверенных друзей”, -– подчеркнул Гродский.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ поблагодарил Гродского и Польшу на польском.

Контекст:

27 января Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял обращение к странам НАТО и Евросоюза с призывом о поддержке Украины и твердой реакции на российскую агрессию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Rzeczpospolita, опубликованном 1 февраля, говорил, что Украина на фоне риска вторжения РФ довольна практической поддержкой, которую получает от Польши во всех областях – от военной до политической и экономической.

31 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что Польша приняла решение передать Украине боеприпасы в качестве оборонной помощи.

Моравецкий заявил на пресс-конференции в Киеве 1 февраля, что Польша “готова передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и амуниции, комплекты противовоздушных ракет Grom, а также легкие минометы, разведывательные дроны и другое оружие оборонительного характера”.

4 февраля Сенат Польши (верхняя палата парламента) единогласно принял постановление о поддержке Украины.

16 февраля Киев посетил вице-маршалок Сейма Польши Рышард Терлецкий. Он подчеркнул, что Польша не представляет безопасности Евросоюза без безопасности Украины, Варшава поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

17 февраля Кулеба заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей.

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