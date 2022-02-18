В Ионическом море загорелся круизный лайнер с 237 пассажирами

Судно Euroferry Olympia под итальянским флагом следовало из Игуменицы (Греция) к Бриндизи (Италия). Пожар начался на третьей палубе парома, когда тот находился в районе острова Эрикуса.

Заместитель министра судоходства Греции Костас Кацафадос отметил, что к горящему парому отправили буксиры и три корабля береговой охраны. По его данным, пассажиров и членов экипажа на спасательных шлюпках корабля эвакуировали на Корфу.

ВИДЕОВидео: Epirus TV NEWS / Youtube

—