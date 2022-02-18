В ДНР рассказали подробности очередной атаки ВСУ

«Украинские военные усиливают обстрелы Донбасса, атаки идут вторые сутки, и сегодня, судя по всему, продолжатся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ЛНР и ДНР сообщили об эскалации ситуации в Донбассе со стороны ВСУ.

«Украинские силовики обстреливали территории ДНР и ЛНР с помощью техники, размещенной по всей линии фронта. Причем удары наносились из всех орудий, имеющихся в распоряжении ВСУ, кроме, разве что, реактивных систем залпового огня», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

По его словам, атаки проводились в том числе и с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий и мин разного калибра. «Но, по предварительным данным, вооружение стран НАТО в этот раз ВСУ не использовали», – добавил собеседник.

Сразу после начала атак, например, в школах поселка Красный партизан детей эвакуировали в подвалы и бомбоубежища, сказал представитель ДНР. «Обстрелы частично нарушили подачу воды и электричества в Горловке. Также несколько снарядов упало в пригороде Донецка около аэропорта. Но эта улица не жилая, поэтому там пострадало только несколько строений», – отметил Бриг.

«В целом у нас есть приказ отвечать ВСУ также по всей линии фронта. В общем, ситуация накаляется. Думаю, сегодня после обеда украинские силовики возобновят обстрелы», – сообщил собеседник.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной республики, в том числе – район Зеленая Роща в пригороде Луганска, а также населенные пункты Молочный и Веселенькое.

В свою очередь агентство «Ридус» со ссылкой на своего корреспондента в зоне конфликта Анну Долгареву сообщало, что под обстрел попали юг ДНР, Горловка, Петровское, запад Донецка (Трудовские, Александровка) и аэропорт. В ЛНР были атакованы поселок Донецкий, Сокольники, Золотое-5, Бахмутская трасса, Станично-Луганский район, по которому стреляют из подконтрольной ВСУ станицы Луганской.

Вместе с тем, жители Донбасса подставили под сомнение распространившиеся в Сети сообщения об «обстреле» детского сада в Новой Кондрашовке. Люди указали, что село находится под контролем Киева, а не ЛНР, к тому же, некоторые стекла подозрительно целые.

Пользователи Telegram отметили, что повреждения не могли быть нанесены зданию тем путем, который описан в СМИ, и что к фейку могла быть причастна служба информационно-психологических операций украинской армии.

Накануне власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.