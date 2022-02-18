 

Мосгорсуд не стал изымать миллиардные активы

18.02.2022, 11:04, Разное
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…у экс-сотрудника «банковского» отдела ФСБ, обвинявшегося в мошенничестве.

Московский городской суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры, которая пыталась конфисковать 62 земельных участка и семь домов у родственников бывшего сотрудника «банковского» отдела ФСБ Андрея Васильева. Ранее его обвиняли в особо крупном мошенничестве, но затем освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.

Генпрокуратура утверждала, что недвижимость была приобретена благодаря коррупционным связям представителя семьи, и поэтому ее нужно конфисковать. Общая стоимость «теневого» имущества, подлежащего национализации, составила почти 1,2 млрд рублей, утверждали в Генпрокуратуре.

Ранее, на заседании 24 декабря, судья Хорошевского суда Москвы постановил конфисковать лишь малую часть того, что запрашивала Генпрокуратура, — один из домов и 28 земельных участков общей стоимостью около 175 млн рублей. Требования в отношении остального имущества суд отклонил, так как оно было приобретено тогда, когда расходы Васильева как госслужащего уже не подлежали контролю.

Мосгорсуд в целом признал обоснованными выводы районного судьи и отклонил жалобу Генпрокуратуры.

При этом адвокат экс-сотрудника ФСБ Александр Гофштейн в апелляции убедил суд, что один из жилых домов семьи был конфискован случайно, и Васильеву его вернули.

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28 декабря 2021 года Московский гарнизонный суд прекратил из-за истечения срока давности уголовное дело, возбужденное против Васильева, обвиняемого в мошенничестве и взятках. Он был освобожден в зале суда. Тогда же суд решил, что экс-сотруднику ФСБ будет возвращено все имущество, арестованное в рамках уголовного дела, кроме средств на компенсацию судебных издержек.

Васильев был задержан весной 2019 году вместе с двумя бывшими сослуживцами — Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым.

Источник: Новая газета



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