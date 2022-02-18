«Давайте просто посидим дома»: какие фразы выдают уставшую от быта женщину

Проблемы дома и на работе, большое количество обязанностей — все это может привести женщину к моральному истощению. Когда у представительницы прекрасного пола возникает желание взять тайм-аут, ненадолго остановиться и подумать о собственных интересах, порой она стесняется сказать об этом избраннику прямо. Вот какие фразы выдают уставшую от быта женщину.

«Давай не пойдем в гости, а просто посидим дома»

Тревожный звоночек, когда женщина воспринимает развлечения, увлекательный досуг, как нечто тяжелое и изнурительное. Если представительница прекрасного пола отказывается идти в гости, в ресторан, на вечеринку, в поход и т. д., а предпочитает остаться дома, это означает высокую степень усталости. Никто и ничто не может заставить женщину проявлять активность, быть бодрой и энергичной, когда ее жизненные силы на нуле. Ей нужно хорошенько восстановиться, поэтому мужчине следует прислушаться к избраннице и дать ей возможность отдохнуть.

«Вот бы один день ничего не делать»

На хрупкие женские плечи ложится немало обязанностей: ходить на работу, заниматься воспитанием детей, домашним хозяйством, обеспечивать комфортные условия для домочадцев. И при этом делать вид, что усталости нет, что все эти обязанности в радость. Это очень тяжело, особенно когда изо дня в день повторяется одно и то же и когда женщина лишена возможности уделить время себе. А ведь ей так иногда хочется просто полежать на диване и посмотреть любимый сериал, например. Поэтому заботливый мужчина должен правильно отреагировать на фразу «Вот бы один день ничего не делать» и организовать любимой качественный отдых, взяв на себя все дела.

«Я стараюсь, а этого никто не замечает»

Некоторые мужчины искренне не замечают того вклада, которые вносят их женщины. Приготовленный ужин, чисто убранная квартира, выстиранные и выглаженные вещи — все это воспринимается как само собой разумеющееся. Мужчины порой даже не говорят своим женщинам слова благодарности за проделанную работу, считая такой труд легким и незначительным.

Если женщина жалуется, что она старается, а никто этого не ценит и не замечает, то это сигнал для мужчины, что нужно быть более благодарным. Иногда женщине достаточно услышать один раз искреннее «Спасибо», чтобы это придало ей сил и энергии, а также принесло мотивацию дальше стараться для домочадцев.

«У меня совсем нет времени на себя»

Когда представительница прекрасного пола тянет на себе быт, воспитание детей, да еще и работу, то логично предположить, что у нее не остается времени на себя. Постепенно недовольство накапливается как снежный ком, особенно когда от близких нет благодарности. Женщина падает с ног, а этого никто не замечает.

Данная фраза — это просьбы о помощи. С ее помощью женщина пытается донести до мужчины, чтобы он взял на себя часть ее обязанностей, чтобы у нее освободилось чуточку времени для себя любимой и для качественного отдыха.

«Хочу разреветься, как маленькая»

Это настоящий крик души, свидетельствующий о том, что нервы женщины на пределе. Негативные эмоции переполняют ее, ей сложно их контролировать и держать себя в руках. В связи с этим возникает желание выплакаться, выговориться, выпустить пар, чтобы почувствовать облегчение. Мужчине не нужно в этот момент выяснять отношения или принимать на свой счет какие-то обвинения и упреки со стороны любимой. Что бы ни говорила женщина, ее просто нужно обнять, утешить, проявить сочувствие, сострадание. Пусть она поплачет, выплеснет негатив.

Вместо заключения

К сожалению, не каждый из нас способен открыто говорить о наболевшем, о том, что нас тревожит. Однако мы должны быть внимательны к нашим партнерам и вовремя распознавать “сигналы о помощи”. Мужчины, запомните эти фразы, чтобы своевременно и верно на них отреагировать.