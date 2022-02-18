США будут защищать каждый дюйм территории НАТО – глава Пентагона

“Приверженность США НАТО… остается нерушимой. Как сказал президент [США Джо] Байден пару дней назад, мы будем, если нужно, защищать каждый дюйм территории НАТО. Конечно, нет причин, что это должно произойти… точно так же, как нет причин для России снова вторгаться в Украину. Украина никому не угрожает, не говоря уже о своих российских соседях, и все же это то, во что Москва заставила бы нас поверить, и именно так [президент РФ Владимир] Путин продолжает оправдывать собрание значительной боевой мощи [у границ Украины], – отметил глава Пентагона. Контекст:

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по “гарантиям безопасности”. По словам Лаврова, в ответе США нет “позитивной” для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что ответ США России по “гарантиям безопасности” в части Украины не вызывает возражений.

Американская сторона просила не публиковать положения переданного РФ ответа, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

17 февраля МИД РФ опубликовал ответ России на предложения США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Россия, в частности, требует дальнейшего нерасширения НАТО, отзыва “бухарестской формулы” о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а также “принуждения Киева к выполнению Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений], прекращения поставок Украине оружия, отзыва оттуда всех западных советников и инструкторов, отказа стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывода всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории”.

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