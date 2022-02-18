 

По результатам “Большого строительства” в школах Киевской области в 2022 году должно появиться более 2 тыс. новых мест

18.02.2022, 10:34, Новости дня
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“В рамках программы президента планируем построить школы в селе Гора и пгт Чабаны, достроить новый корпус лицея в Гостомеле, реконструировать школы в селе Святопетровское и селе Процив. Благодаря проведенным работам в этих учебных заведениях появится 2303 учебных места и 261 – рабочее”, – рассказал заместитель главы Киевской облгосадминистрации Андрей Лисовик.

Кроме этого, в программу “Большое строительство” в 2022 году включены пять детских садиков. Среди них: садик для детей с ограниченными возможностями в г. Вишневое, детские дошкольные учреждения в селах Михайловка-Рубежовка, Святопетровское, Гатное, а также садик-школа в селе Бобрица.

В итоге, в области появится 705 новых мест для дошкольников и 189 новых рабочих мест для воспитателей и обслуживающего персонала.

Контекст:

В масштабах всей Украины в этом году будут построены и реконструированы 141 школа и 133 детских садика. Такие данные 11 февраля привел заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы “Большая стройка” Кирилл Тимошенко, писала пресс-служба Офиса президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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