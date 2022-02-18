 

“Ох! Жанна! Огонь”, “Е-мое”. У Бадоевой ветром подняло подол платья

18.02.2022, 10:34, Новости дня
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Она снялась идущей по улице. Подол платья подняло ветром, при этом телеведущая засветила ноги и бедра.

Бадоева поинтересовалась мнением подписчиков о фильмах, вышедших на стриминговой платформе Netflix – “Аферист из Тиндера” и “Изобретая Анну”. Бадоева призналась, что сама пока их не смотрела.

“Советуете или не стоит тратить время? Хочу прочитать ваши отзывы!” – написала она.

Также Бадоева отметила, что слышала в обсуждении фильма “Аферист из Тиндера” мнение, что женщины, которые по сюжету стали жертвой мошенника, сами виноваты в этом. Вы что об этом думаете? Почему героинь топят в основном женщины, хотя вроде бы должна быть некая женская солидарность?” – спросила она.

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Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

“Ох! Жанна! Ошеломительное платье. Огонь”, – отметила подписчица nataliashir9

“Е-мое!” – отреагировала inga_iia. 

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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