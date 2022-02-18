 

Российский рынок акций открылся ростом

18.02.2022, 10:28, Новости дня
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Российский рынок акций на открытии основной сессии в пятницу демонстрирует рост ведущих индексов.

По данным Московской биржи на 10.00 долларовый индекс РТС рос на 0,95% и находился на уровне 1463,81 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени поднимался до 3 553,45 пункта (+1,21%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,5%, до 3 528,63 пункта, передает ТАСС.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE уменьшалась на 0,51%, до 92,5 долларов за баррель. Фьючерс на WTI дешевел на 0,5% и торговался на уровне 89,59 долларов за баррель.



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