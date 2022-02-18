Второе чтение законопроекта о местном самоуправлении отложили до лета

Второе чтение законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления может состояться в июне, документ нужно обсудить с Министерством финансов, сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«У нас огромное количество идет официальных и еще больше неофициальных предложений и поправок», – передает ТАСС слова депутата.

При этом, по его словам, вопрос разграничения полномочий, включая обсуждаемую сейчас возможность введения полномочий совместного ведения органов местного самоуправления и регионов, нужно обсудить не только с правительством, но и с Минфином. «Как это все будет осуществляться, нужно ли вносить поправки в Налоговый кодекс» – сказал Крашенинников.

«До 20 мая продлеваем срок предоставления поправок, в июне будем рассматривать во втором чтении. Будем так предлагать», – заключил председатель профильного комитета.

Проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления был принят Госдумой в первом чтении 25 января.

Напомним, в декабре прошлого года председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Законопроект предусматривает введение новых правил формирования органов местного самоуправления и их взаимодействия с региональной властью. По мнению автора законопроекта Павла Крашенинникова, новый закон станет инструментом выстраивания единой системы власти в Российской Федерации.

Законопроект был внесен для приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию, за принятие которых проголосовало большинство граждан страны.

Нововведение предусматривает переход на одноуровневую систему власти, и призвано остановить бесконечное перетягивание полномочий между муниципальными районами и поселениями. После принятия закона появится единая управленческая логика на всей территории страны, усилится эффективность работы местных чиновников.

Документ предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет. До сих пор этот вопрос регулировался по-разному местными уставами.

Также законопроект вводит единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – это муниципальные выборы.

Предполагается, что основные положения данного закона вступят в силу с 1 января 2023 года. Далее предлагается установить пятилетний период – до 2028 года – для перехода на одноуровневую систему организации местного самоуправления.