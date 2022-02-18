Напавшие на полицейских в метро задержаны по горячим следам

На месте задержан подозреваемый 2000 года рождения, обвинение уже предъявлено, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

С молодым человеком проведут следственные действия. Позже был задержан второй подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 17 февраля на станции “Тульская” один из злоумышленников отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, затем начал их толкать, замахиваться руками.

Второй подозреваемый также действовал агрессивно. Одного правоохранителя он пнул ногой, а другого ударил рукой по голове несколько раз и скрылся.