Италия предлагает исключить энергетику из списка потенциальных санкций против России – СМИ

По данным агентства, в январе 2022 года Рим отправил неофициальное послание Еврокомиссии, в котором изложил свои опасения из-за вероятного обратного эффекта санкций против России. Кроме энергетического сектора, Италия опасается за свой рынок люксовых товаров.

Власти этой страны просят ЕС разработать компенсационный механизм для смягчения возможных негативных последствий в случае введения санкций против РФ. Вместо секторальных санкций Италия предлагает вводить ограничения против отдельных лиц.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

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