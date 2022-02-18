 

В Украине 17 февраля прививки от коронавируса получили 65 тыс. человек

18.02.2022, 9:50, Новости дня
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Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу – 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек. 

Всего с начала вакцинальной кампании хотя бы первую дозу вакцины получили 15 649 483 человека. Получили две дозы – 15 071 517 человек, дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек.

В общей сложности сделано 31 383 042 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/317983260355897

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 17 февраля делали 1007 мобильных бригад, также работали 3234 пункта и 428 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (49 082), Sinovac (10 713), Moderna (4538) и AstraZeneca (756).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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