 

Кинотеатры покажут социальную рекламу вместо запрещенных сцен в фильмах

18.02.2022, 9:31, Разное
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Российский фонд кино выступил с инициативой о замене запрещенных для демонстрации на территории РФ сцен секса, жестокости, употребления алкоголя и табака на социальную рекламу для воспитания патриотизма и развития гражданского общества.

– Мы вносим изменения в условия проката, государство получает право демонстрации социальной рекламы в любой момент фильма. Если вырезать конкретные сцены из фильма, это может быть чревато штрафами от прокатчика, чтобы избежать обвинения в цензуре и сохранить полный хронометраж кинотеатры вместо запрещенных для демонстрации сцен будут показывать социальную рекламу, съемки которой уже начались в прошлом году. В данный момент отснято более 500 роликов разной продолжительности от 5 до 600 секунд, которые идеально подойдут для замены сцен, их содержимое будет подобрано под сценарий фильмов экспертной комиссией, – прокомментировали инициативу в Минкульте.

Пробные замены сцен начнутся уже весной этого года. Крупные сети кинотеатров не выразили беспокойства, поскольку благодаря демонстрации правильного контента они получат дополнительную субсидию из бюджета для сохранения уровня цена на билеты, готовы выполнять действующее законодательство и надеются, что снижения рейтинга демонстрируемого рейтинга контента с 18+ до 0+ привлечет на сеансы больше зрителей.

– Мы поддерживаем демонстрацию правильного контента и планируем распространить практику также на онлайн-кинотеатры, в первую очередь на иностранный контент. Вместо сцен секса – зрители увидят рекламу для поддержки семьи и воспитания детей, вместо сцен насилия – патриотические ролики о благоустройстве территории, вместо потребления алкоголя, табака и других запрещенных веществ – ролики о ЗОЖ и правильном питании, и так далее, – сообщили в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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