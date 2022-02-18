 

Украинская бобслеистка Гунько на Олимпиаде сдала положительный допинг-тест

18.02.2022, 9:06, Новости дня
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Образец был взят 14 февраля 2022 года во время соревновательного антидопингового контроля на Олимпиаде 2022.

17 февраля 2022 года о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.

По антидопинговым правилам МОК, Гунько отстранена от соревнований на время расследования. Но она имеет право подать заявку на изучение пробы образца “Б” и обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать временное отстранение от соревнований.

13 февраля по итогам четырех заездов в монобобе Гунько показала 20-й, последний результат, сообщал Bigmir.net. “Вот и закончились мои первые Олимпийские игры”, – написала она в Instagram 14 февраля. 

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A post shared by Lida Hunko (@ice_bolida)

Гунько – чемпионка мира в становой тяге, вице-чемпионка турнира World’s Strongest Woman, а также мастер спорта в гребле на байдарках и каноэ, сообщает Sport24. В бобслей она пришла только несколько лет назад.

Контекст:

Это уже второй допинг-случай Украины на Играх в Пекине. Первую положительную пробу обнаружили у лыжницы Валентины Каминской. 17 февраля Каминская заявила о завершении карьеры.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

16 февраля украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в суперфинале соревнований по лыжной акробатике. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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