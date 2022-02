Сенат США единогласно принял резолюцию в поддержку Украины

Резолюция, принятая сенаторами, не имеет силы закона, но официально заявляет о непоколебимой поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины и осуждает наращивание российских войск у ее границ. Голосование было единогласным, без возражений или поименного голосования.

В резолюции сенаторы призвали президента США Джо Байдена совместно с американским правительством использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе. Сенаторы заявили также, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса США. В документе отмечено, что она не должна трактоваться как разрешение на применение американской армии против РФ или ввод войск США в Украину.

“Мы должны ясно дать понять, что мир поддерживает свободных жителей Украины и что мы нанесем серьезные, неумолимые последствия для экономики России, если они перейдут через границу в Украину”, – заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец от штата Оклахома).

We need to make it very clear that the world stands with the free people of Ukraine & that we will bring strong, unrelenting consequences on the economy of Russia if they move across the border into Ukraine. pic.twitter.com/I1QcB9Cndp

— Sen. James Lankford (@SenatorLankford) February 17, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В этот же день Байден заявил, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется.

