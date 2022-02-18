 

Володин: Зеленский своими словами отказывается от выполнения Минских договоренностей

18.02.2022, 9:00, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на переговоры с ДНР и ЛНР, своими словами он фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в Telegram, что «последние недели Запад обещал «вторжение» РФ на Украину, за дезинформацию никто извинений не принес до сих пор». Вместе с тем «мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса».

«Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование – вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей», – подчеркнул спикер.

В связи с этим он отметил, что депутаты Госдумы неслучайно «высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств»: «Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников».

На территории ДНР и ЛНР находят «массовые захоронения жителей», российский Следственный комитет «возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», однако «преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем».

«Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества», – подчеркнул Володин.

Он также напомнил «о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе»: «Что это, если не геноцид? У таких преступлений нет срока давности. Важно устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание».

«Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты», – заключил политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.

Напомним, та подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в РФ как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование».



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