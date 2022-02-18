 

В ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ

18.02.2022, 9:00, Новости дня
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Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в том числе открыли огонь по району Зеленая Роща в пригороде Луганска, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Офицер представительства ЛНР в СЦКК сообщил, что ВСУ «грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения», передает РИА «Новости».

По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молочный и Веселенькое, а также по району Зеленая Роща в пригороде Луганска из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».

Между тем депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.



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