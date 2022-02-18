 

Меченые биткоины – в Калининграде задержан чиновник при получении взятки

18.02.2022, 8:51, Разное
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В Калининградской области при получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник таможни.

По информации СМИ, во время ареста у чиновника нашли сумку с мечеными биткоинами.

Задержанный потребовал 10 биткоинов за оформление таможенного груза без досмотра. Передача денег посредником произошла в ресторане, после чего в помещение ворвались сотрудники ФСБ.

Представители силового ведомства проверили содержимое сумки ультрафиолетом. Криптовалюта, которая была передана таможеннику, оказалась меченой. Руки задержанного также проверили ультрафиолетом: они были испачканы специальной флуоресцентной краской.

Сам чиновник отказался признать свою вину, назвав произошедшее провокацией. Таможенник заявил, что всегда брал взятки только в рублях и долларах. А о биткоинах он понятия не имеет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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