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В Рыбинске начали прочистку ливневой канализации

18.02.2022, 8:28, Новости
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В Рыбинске дорожно-коммунальные службы приступили к их очистке от снега и льда колодцев ливневой канализации.

Такие работы проводятся ежегодно, чтобы не допустить подтопления территорий в период таяния снега. До конца марта предстоит «вскрыть» более 1500 колодцев.

Технология работы следующая: трактор отодвигает снежный вал с колодца, затем идет ручная доработка – очистка ото льда и мусора решетки дождеприёмника.

– Работы по освобождению ливневой канализации ведутся с прошлой недели. На сегодня пятая часть колодцев уже вскрыта. Ориентируемся по погоде, отслеживаем температурный режим, от него зависит выбор технологии уборки, – пояснила директор департамент ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Вероятно, что на каких-либо участках дополнительно потребуется промывка специальной техникой. Для этого в парке муниципального предприятия есть каналопромывочная машина. Также дорожникам предстоит выполнить прочистку ливневых и дренажных канав в частном секторе.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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