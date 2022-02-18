 

Депутат Киевсовета Трубицын, подозреваемый во взяточничестве, уже был судим – журналист

18.02.2022, 8:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналист опубликовал фото постановления Изюмского горрайонного суда Харьковской области, в котором говорится, что Трубицын подделал удостоверение инспектора по энергонадзору и отправился с “документом” проводить проверки на рынках Харькова.

“На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом – задержали и сдали в полицию”, – отметил Бутусов. 

Постановление, которое опубликовал журналист, есть в Едином реестре судебных решений, имя обвиняемого там засекречено, но в одном из абзацев в фамилии допущена описка, слово написано с пробелом – “Труби цын” – и оно осталось незакрытым в документе. В остальных случаях он указан в документе как “ОСОБА_1”. 

Скриншот: reyestr.court.gov.ua

В материалах суда сказано, что уголовное производство по ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины относительно Трубицына поступило в суд в 2010 году, а само преступление было совершено в феврале 2004 года. Следователь просил закрыть дело “вследствие смены обстановки”, а прокурор был согласен с ним, говорится в постановлении. 

“Согласно ст. 48 Уголовного кодекса Украины лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что на момент рассмотрения дела в суде в результате изменения обстановки совершенное им деяние потеряло общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным. Как усматривается из материалов дела Трубицын впервые совершил преступление небольшой тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется положительно, вину свою признал и искренне раскаялся, его деяние потеряло общественную опасность и он перестал быть общественно опасным, а потому суд находит необходимым закрыть уголовное дело в результате смены обстановки”, – говорится в документе. 

Дело закрыли. Трубицына на заседании не было. 

“И вот спустя 10 лет Трубицын придумал куда более солидную аферу – вошел в первую пятерку партии “Слуга народа” в Киеве, и начал под “крышей” главы Офиса президента Андрея Ермака и замглавы ОП Олега Татарова вымогать деньги с владельцев киосков. Но тут уже “слуга народа” попал в руки НАБУ, САП и ВАКС”, – резюмировал Бутусов. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7271703199536580

Контекст:

9 февраля НАБУ задержало Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14,886 млн грн как альтернативу содержанию под стражей. 16 февраля в Высшем антикоррупционном суде Украины сообщили, что за депутата был внесен залог.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. 

Депутат считает уголовное производство “политической расправой за жесткую позицию в Киевсовете”. Он утверждает, что “никогда и ни от кого не получал никаких взяток и не задерживался на получении взяток”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Патриарх Кирилл объяснил назначение нового главы Белорусской церкви

20.01 / Chrysler опроверг информацию об уходе с российского рынка

19.08 / Студентам никто не указ – в США опасаются новой вспышки коронавируса в учебных заведениях

11.10 / “Почему не триллион?” В ОПЗЖ заявили, что Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом в 1 млрд грн

30.08 / Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО

10.04 / Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины РФ и Белоруссии

23.10 / Молдавия восстановила подачу газа к Вечному огню в Кишиневе

16.11 / Макрон собрался защищать «территориальную целостность» Украины

11.02 / Euronews – во Франции стартует саммит по спасению океана от экологической катастрофы

10.10 / “Версии две”. В МВД подтвердили наличие метадона в крови умершего нардепа Полякова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика