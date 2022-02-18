Лукашенко хочет разместить в Беларуси “не только ядерное оружие, но и сверхъядерное”

“В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию”, – заявил Лукашенко.

По его словам, если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь “100 лет не нужно”.

Он также пообещал, что если Запад “продолжит по-прежнему атаковать Беларусь, как в 20-м году”, он будет “вечным президентом”, а если коллективный Запад, прежде всего американцы, “снимут Беларусь с мушки прицела”, то “все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят”. “Я никогда не говорил, когда я уйду!” – добавил Лукашенко.

Лукашенко пригрозил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину “вернуть ядерное оружие в Беларусь”, в декабре 2021 года в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если новое правительство Германии откажется от его размещения.

“Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте”, – со смехом добавил Лукашенко.

Контекст:

23 мая 1992 года главы МИД Беларуси, России, Украины, Казахстана и Госдепартамента США подписали Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1. В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, став первым государством, добровольно отказавшимся от возможности обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР. Вывод ядерного оружия с территории Беларуси был завершен в ноябре 1996 года, сообщается на сайте МИД страны.

В 2010 году Лукашенко назвал вывод ядерных вооружений “жесточайшей ошибкой”. “Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы – выводите, потому что пообещали. Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы в конце концов должны были прилично продать”, – цитировало его белорусское государственное агентство БЕЛТА.

В ноябре 2021 году Лукашенко сообщил, что обратился к Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер”. Ракеты таких комплексов могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

В сентябре 2021 года Лукашенко заявлял, что Беларусь планирует закупку российского вооружения на сумму более чем $1 млрд, в том числе для размещения на границах с Украиной.

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