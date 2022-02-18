После учений в пункт дислокации возвращаются около 30 большегрузных военных машин ЗВО

Очередная автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) возвращается в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщили в Минобороны.

«Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к совершению марша с полигона, на котором проходили плановые учения, в пункт постоянной дислокации. В составе колонны около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На маршрутах движения автомобильных колонн организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение колонн обеспечивают экипажи военной автоинспекции.

Вооруженные силы РФ проводят комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.