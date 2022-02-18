 

Сенат США принял резолюцию о поддержке антироссийских санкций

18.02.2022, 8:16, Новости дня
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Сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины, следует из данных голосования.

Двухпартийная резолюция появилась после сообщений о зашедшей в тупик работе над законопроектом о санкциях против России: сенаторы, как сообщали СМИ, признали, что до предполагаемой эскалации вокруг Украины принять документ не удастся, передает РИА «Новости».

При этом указывается, что резолюция не имеет обязательной силы, ее целью заявлено предупредить Москву о серьезных последствиях в случае атаки, обвинения в подготовке которой неоднократно и однозначно отвергала Москва.

Свою позицию законодатели выразили единогласно. Сенаторы высказались за продолжение экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также содействия в сфере безопасности.

Также они призывают администрацию президента США Джо Байдена и союзников Вашингтона «действовать быстро», чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской «агрессии».

Ранее в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.

Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.



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