 

В ООН назвали главные угрозы для человечества

18.02.2022, 8:16, Новости дня
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Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главные угрозы для человечества, следует из доклада организации.

Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей, передает РИА «Новости».

Эксперты отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.

Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.

Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.

Ранее аналитики назвали изменения климата угрозой для половины населения Земли.



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