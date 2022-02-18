Маленькие люди с горы Прайор

Горы Прайор или Прайорские горы это невысокий хребет в штатах Монтана и Вайоминг (США), поросший кустарником. Он возвышается над окружающими прериями как какой-то огромный древний каменный монолит.

Эта земля является священной для индейцев племени апсалук (они же кроу), у которых много мифов, легенд и историй об этих местах, в том числе есть истории о неких таинственных маленьких человечках, которые обитали в горах Прайор в древности и живут где-то там до сих пор.

Этот маленький народец индейцы называют словом Нирумби или Авваккуле. В легендах они описывались как ростом взрослому человеку по колено, с большими головами, острыми мелкими зубами, толстыми животами, короткими руками и ногами.

При этом они обладали большой физической силой и якобы могли убить здорового взрослого лося голыми руками, а потом без особых усилий утащить его тушу к себе в пещеры. Также про них рассказывали, что они могли пальцами вырвать сердце у лошади и были очень свирепыми воинами.

Эти человечки очень трепетно относились к нарушению границ своей территории и горе было тому, кто осмелился бы зайти на их земли или чем-то оскорбить их. Но и без того они относились к индейцам очень враждебно, постоянно воруя у них съестные припасы, табак, целебные травы и даже похищая маленьких детей.

Есть легенда о том, как на земли Нирумби прибыли вооруженные воины племен сиу и шайеннов, а человечки вступили с ними в бой, вооруженные лишь луками и стрелами. И коротышки без труда вынудили индейцев отступить, а потом и вовсе бежать.

Нирумби нередко описывались как существа более близкие к животным, чем к человеку, однако индейцы признавали, что Нирумби более развиты, чем они. Есть история о том, что в те времена, когда у индейцев были еще костяные наконечники стрел, Нирумби уже вовсю изготовляли стрелы с каменными наконечниками, которые наносили более опасные раны.

В общем, индейцы очень боялись этого народца и на протяжении веков опасались подниматься на хребет Прайор. А чтобы умилостивить злобных коротышек, они делали им ежегодные подношения в местечке под названием Медицинские Скалы.

В качестве предметов для задабривания Нирумби индейцы использовали бусы, ткань, стрелы, ножи или табак. Такие же подношения было необходимо иметь с собой всем, кто осмеливался путешествовать через горы Прайор, чтобы избежать нападений со стороны Нирумби.

Не все, однако было настолько плохо между народом кроу и нирумби, по большей части они умудрялись мирно сосуществовать друг с другом, при этом кроу считали нирумби очень мудрыми и едва ли не всезнающими.

Согласно одной легенде, однажды мальчик по имени Красное перо пошел в горы и был взят в плен маленькими человечками. Они не сделали мальчику ничего плохого, зато рассказали ему о том, что однажды он защитит свой народ от врага и станет великим вождем.

Когда Красное перо вернулся в индейское поселение и рассказал о том, что с ним случилось, над ним стали насмехаться, считая, что он все это выдумал. В последующие годы насмешки не утихли, а наоборот становились все более злобными.

Красное перо вырос, стал храбрым воином и однажды он совершил стратегически хитрый набег на лагерь вражеского племени лакота, перебив всех их воинов. С тех пор удача не отворачивалась от него, он выигрывал одну битву за другой, и однажды племя сделало его своим вождем, исполнив предсказание.

Вероятно, самыми известными историями о Нирумби является цикл легенд о вожде кроу по имени Пленти Купс, что можно перевести как Много подвигов. Еще будучи маленьким мальчиком Много подвигов мечтал о встрече с нирумби, чтобы узнать о своей будущем.

Когда Много подвигов было 9 лет, он четыре дня ничего не ел, а потом хорошенько пропарился в парильне, натер свое тело шалфеем и кедром, чтобы полностью удалить свой человеческий запах, после чего пошел на территорию нирумби.

По его словам, ему удалось войти в земли нирумби незамеченным, а потом ему было “видение”, в котором маленькие люди окружили его и привели его в свое “царство”, где предсказали ему великое будущее и титул вождя.

“У меня была воля, и я воспользуюсь ею, заставлю ее работать на меня, сказал мне вождь карликов. Я от его слов стал очень счастливым, лежа и глядя в небо. Мое сердце запело, как птица, и потом я вернулся в деревню, не нуждаясь ни в ком, чтобы объяснить мне значение моего видения. Я снова попарился и отдохнул в отцовском домике. Теперь я знал себя”, – рассказывал Много подвигов много лет спустя.

Через два года после первого видения, Много подвигов снова решил пойти к нирумби. И в этот раз он много дней безуспешно бродил по хребту, не встретив ни одного карлика. Подумав, он решил, что ему нужно совершить обряд подношения для них, но с собой у него ничего подходящего не было. И тогда он отрубил часть своего указательного пальца.

После этого он наконец увидел вокруг себя нирумби и человечки повели его через проход куда-то глубоко под гору. Там ему поведали, что в скором будущем равнинных индейцев ждем много горя и их дни сочтены, потому что белые люди покроют их землю как раньше это делали стада бизонов.

При этом нирумби сказали мальчику, что он может попытаться изменить это, если станет правильно использовать свой ум и навыки.

Когда Много подвигов вырос, он в самом деле стал очень умным и талантливым лидером, и племени кроу, в отличии от многих других индейских племен, удалось выйти после контактов с белыми с минимальными потерями. Им даже удалось сохранить часть своих земель и до сих пор рядом с горами Прайор находится резервация кроу.

Есть множество других историй, связанных с народом Нирумби. Одна из них — история мальчика, который однажды ночью упал в костер и ужасно обжег себе лицо, за что получил в своем племени жестокое прозвище Обожженное лицо.

Однажды, не выдержав издевок, Обожженное Лицо отправился в земли Нирумби, где решил построить себе дом, называв его Танец Солнца, и далее жить там, подальше от своего племени. Нирумби тут же объявились перед ним, разгневанные его дерзостью, но, увидев его изуродованное лицо, испытали жалость к юноше.

Они стали лечить его с помощью своих целебных зельев и вскоре шрамы на лице мальчика пропали, а сам он оказался наделен способностью к целительству. С тех пор возникла традиция ритуального танца Дом Солнца Кроу, частью которого является история о нирумби.

В другой истории индейский ребенок потерялся (или был намерено выброшен) в пустошах, после чего карлики подобрали его и вырастили как своего. Этот мальчик, когда вырос, тоже оказался наделен частью магии нирумби и, когда он вернулся к людям, стал известным лекарем.

Таких однотипных историй в самом деле довольно много и все они очень прочно укоренились в мифологии кроу. Кроу при этом считают эти истории не выдумкой, а полностью реальными.

Возможно, что в горах Прайор в самом деле жили какие-то необычные человекоподобные существа. Одно из самых известных доказательств этого можно найти в описаниях экспедиции Льюиса и Кларка, которые в 1804 году приехали в эти места и отправились на хребет Прайор.

Они почти сразу же столкнулись с кем-то, кого описали лишь как “дьяволы”, и эти “дьяволы” были вооружены луками и острыми стрелами, которыми метко стреляли на очень большие расстояния. Члены экспедиции не смогли подойти ближе и вскоре предпочти обраться отсюда подобру-поздорову.

Еще одна история связана с Берлингтонской железной дорогой, руководство которой решило построить туннель для железнодорожной линии из Биллингса в Коди, штат Вайоминг. Однако строительство продвигалось очень медленно из-за множества странных инцидентов с порчей техники, нелепыми авариями и обрушениями проходов.

Узнав местные легенды о нирумби, строители решили, что именно они пытаются помешать им разрушать гору. А когда вскоре тут же внезапно возникла сильная вспышка оспы. это тоже было приписано “маленьким людям”.

В 1906 году, после того как местный пожар сжег 10 000 акров древесины после того, как искры от двигателя поезда зажгли его, один машинист поезда утверждал, что видел, как маленькие человечки раздували пламя и направляли огонь от леса к железнодорожной линии.

По сей день отсюда регулярно поступают сообщения о наблюдении странных маленьких человекоподобных существ. Их видят охотники, туристы, работники местных ранчо. Индейцы кроу при этом продолжают регулярно оставлять подношения для нирумби, когда идут через горы Прайор.

“Мы должны получить разрешение от Маленьких Людей и от животных. Мы получаем от них разрешение войти в их дом. Поиск видения — это нечто очень, очень важное, нечто очень священное. Это место мы считаем нашей церковью, нашим священным местом для молитвы.

И мы надеялись, что наши неиндийские братья и сестры приедут с почтением и уважением, которые испытывают апсалуки, когда приходят в эти горы. Мы хотим сохранить горы Прайор священными и святыми, чтобы следующие семь поколений могли использовать их священным образом”, – рассказывал представитель племени.

Говорят также, что если подняться на горы Прайор, то на скалах можно найти странные узоры- петроглифы, которые выбиты там не руками индейцев, а руками Маленьких людей.